Leichenfund im Fluss Wyre: Identität von Nicola Bulley bestätigt

St Michael's on Wyre (Großbritannien) - Die 45-jährige Nicola Bulley ist seit einem Spaziergang mit dem Familienhund am 27. Januar spurlos verschwunden. Etwa 1,6 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt hat man eine Leiche aus dem Fluss gefischt, an dem die junge Mutter unterwegs war. Eine Autopsie gab Familie und Freunden nun die traurige Bestätigung: Es ist Nicola Bulley.