Nervenkrimi auf Big Ben: Mann nach 17 Stunden festgenommen!

London (England) - In London lief den gesamten Samstag ein Polizeieinsatz: Ein pro-palästinensischer Demonstrant war am Morgen barfuß auf den Big Ben geklettert. Rund 17 Stunden später wurde er verhaftet - gegen 2 Uhr in der Früh !

Ein Teil der Fassade sei blutverschmiert, so The Mirror . Scheinbar hatte sich der Mann beim Erklimmen verletzt.

Dieser war mehrere Meter in die Höhe geklettert, hatte sich auf einen Vorsprung gestellt und eine palästinensische Flagge vor sich gehalten. The Sun berichtete, dass die Westminster Bridge vor dem Wahrzeichen deshalb gesperrt werden musste.

Dies brachte zunächst jedoch nichts. Der Protestler ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen. In der Nacht auf Sonntag gab die Polizei via X bekannt, dass sie den Mann erfolgreich festnehmen konnte.

"Am Samstag, dem 8. März, um 7.24 Uhr [Ortszeit, Anm. d. Red] wurden Beamte über einen Mann informiert, der den Elizabeth Tower im Houses of Parliament erklimmt. Beamte sind vor Ort und arbeiten daran, den Vorfall sicher zu beenden. Sie werden von der Londoner Feuerwehr und dem Londoner Rettungsdienst unterstützt", so ein Sprecher der örtlichen Polizei am Morgen.

In der Nähe hatten die Beamten außerdem einen pro-palästinensischen Marsch gestoppt, der zu einer Synagoge im Zentrum der Stadt führen sollte. Nachvollziehen ließ sich sein Protest sogar beinahe in Echtzeit auf Instagram. Auf dem Account free_all.of.us postete der Demonstrant in regelmäßigen Abständen Bilder und Videos von seiner Aktion.

