Mädchen versinkt im Treibsand: Mutter will helfen und gerät selbst in die Falle

Southend-on-Sea (Großbritannien) - Schockmoment an einem Strand in Großbritannien : Ein junges Mädchen ist beim Spielen plötzlich im Treibsand eingesunken. Als ihre Mutter ihr helfen wollte, geriet auch sie selbst in die gefährliche Sandfalle. Nur dank schneller Hilfe konnten beide gerettet werden.

Beim Versuch, ihre Tochter zu retten, blieb die Mutter selbst im Sand stecken. © Screenshot/Facebook/Adventure Island UK

Der Vorfall ereignete sich am 10. März gegen 17.20 Uhr an der Three Shells Lagoon im Küstenort Southend-on-Sea, wie The Sun berichtet.

Videoaufnahmen zeigen, wie das Mädchen am Strand spielt, bevor sie plötzlich im Boden einsinkt.

Kurz darauf rennt ihre Mutter zu ihr, um sie zu befreien - doch auch sie bleibt nur wenige Meter entfernt im nassen Sand stecken. Die beiden rufen verzweifelt um Hilfe.

Mehrere Männer aus dem nahegelegenen Freizeitpark Adventure Island bemerkten die dramatische Situation. Vier Mitarbeiter sowie ein Lkw-Fahrer eilten sofort herbei.

Mit einem Seil gelang es ihnen schließlich, Mutter und Tochter vorsichtig aus dem Sand zu ziehen. Laut einem Sprecher steckten beide bereits bis zur Hüfte fest, als die Retter eintrafen.

Nach Angaben des Freizeitparks reagierte das Team schnell und ruhig, um die beiden sicher zu befreien. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.