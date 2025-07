Mann liegt sechs Tage lang unentdeckt tot auf Rathaus-Klo

Edinburgh - Der 38-jährige Sean Stephen ging auf die Toilette des Rathauses in Edinburgh, weil er sich nicht gut fühlte. Sechs Tage später wurde er dort tot aufgefunden.

Sean Stephen (†38) wurde tot auf der Toilette des öffentlichen Rathausgebäudes in Edinburgh gefunden. © Screenshot/GoFundMe/Adele Ford

Vergangene Woche kursierte ein rätselhafter Fall in Schottlands Hauptstadt Edinburgh, nachdem Julie Stephen (47) ihren Mann Sean Stephen als vermisst meldete. Wie DailyStar berichtet, gab es nach sechs Tagen die traurige Gewissheit - er ist tot.

Das Mysteriöse: Er befand sich die ganze Zeit auf dem Klo des Rathauses von Edinburgh.

Am 1. Juli wollte er das WC in dem Gebäude nutzen, da ihm unwohl war. Raus kam er jedoch nicht mehr. Sean wurde am 7. Juli tot gefunden.

Das Edinburgh City Chambers ist ein viel besuchtes, öffentliches Gebäude. Nun stellt sich die Frage, wieso niemand auf den verwesenden Mann aufmerksam werden konnte.

In einer Stadtverwaltung sind normalerweise Reinigungskräfte, das Sicherheitspersonal und auch Rezeptionisten tätig. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Seans Familie suchte zuvor überall nach ihm. Was sie nicht wussten: Sie waren nur wenige Meter von seinem Leichnam entfernt. Dass er in einem öffentlichen Gebäude lag, hätten sie allerdings nie vermutet.