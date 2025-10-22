Mann lockte Frauen mit Aussicht auf Gratis-Zahnaufhellung in böse Falle

England - Ein Brite lockte Frauen mit der Aussicht auf eine kostenlose Zahnaufhellung in seinen Salon. Seine "Kundinnen" ahnten nicht, was ihnen dort zustoßen sollte.

Ricky Stubberfield (31) missbrauchte mehrere Frauen bei einer Zahnbehandlung. © Montage: Devon and Cornwall Police, 123RF/lenetssergey

"Als sie auf dem Behandlungsstuhl saßen, nutzte er die Situation aus und missbrauchte sie sexuell, verlangte Fotos und machte wiederholt gewaltsame sexuelle Annäherungsversuche", so die Polizei von Devon und Cornwall.

Am Dienstag bekam Ricky Stubberfield (31) für seine Schandtaten eine saftige Gefängnisstrafe von 26 Jahren und weitere sechs Jahre auf Bewährung aufgebrummt.

Zwischen 2022 und 2024 verging er sich an fünf Frauen. Stubberfield habe vier Opfer während der Zahnaufhellungsbehandlung unsittlich berührt, drei davon über seine Social-Media-Angebote angelockt. Außerdem entblößte er sich vor einer der Frauen.

Auf den nun registrierten Sexualstraftäter wurde die Polizei Anfang 2022 durch eine 16 Jahre alte Teenagerin aufmerksam. Sie gab an, dass der 31-Jährige ihr gegenüber zweimal sexuell übergriffig wurde - unter anderem in seinem Van.