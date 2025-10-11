Pädo-Rocker Ian Watkins ist tot: Mithäftling schneidet verurteiltem Kinderschänder die Kehle durch

Wakefield (Großbritannien) - Ian Watkins (†48) ist tot! Der tief gefallene Rockstar und verurteilte Kinderschänder wurde am Samstagmorgen im Gefängnis von einem Mithäftling attackiert.

Ian Watkins wurde zu einer Gesamtstrafe von 35 Jahren verurteilt. © - / SOUTH WALES POLICE / AFP

Achtung, verstörende Details.

Es ist das grausame Ende eines ehemaligen Teeny-Idols. Der wegen schwerster Sex-Verbrechen an kleinen Kindern zu einer Gesamtstrafe von 35 Jahren verurteilte Rockstar Ian Watkins kam bei einem brutalen Angriff im Gefängnis Wakefield Prison (England) ums Leben. Das berichten britische Medien.

Nach allem was bekannt ist, stach ein Mithäftling den 48-Jährigen beim Aufschluss am Samstagmorgen mit einem scharfen Gegenstand in den Hals. Dann schnitt er ihm die Kehle durch. Watkins verblutete wohl innerhalb von Sekunden, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

"Watkins wurde auf die brutalste Art und Weise getötet, die es gibt – der Angriff war schockierend, selbst für Gefängnisstandards", sagte eine Knast-Quelle zu "The Sun".

"Wachen waren in der Nähe und eilten ziemlich schnell zum Tatort – aber sie konnten nichts tun und ihn nicht retten", schilderte der Zeuge und fügte an: "Es war ein schrecklicher Anblick, überall war Blut, Alarmanlagen und Sirenen gingen los."

Der Angreifer wurde überwältigt, seine Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Es soll sich um ein improvisiertes Messer handeln, eine Gefängnis-Anfertigung.