Mann plant Anschläge und will töten: Kontrolle von "falschem" Polizisten eskaliert

Aber was war passiert? Der 32-Jährige wurde verdächtigt, als Polizist getarnt Anschläge auf seine ehemalige Schule und das Polizeipräsidium verüben zu wollen. Zudem soll eine Mord -Liste für namentlich nicht genannte Personen existiert haben.

Der Vorfall ereignete sich bereits im November 2022, doch erst am gestrigen Freitag wurden die Bilder veröffentlicht. Wischhusen setzte sich während der Kontrolle nämlich für lange Zeit selbst außer Gefecht.

Aufnahmen der Polizei von Avon and Somerset im Süden Englands zeigen den Moment, als sie Reed Wischhusen einen unangekündigten Besuch abstatteten.

Wie vom Blitz getroffen brachten sich die Polizisten am Treppenabsatz in Sicherheit. Zurecht, wie sich herausstellen sollte: Denn der Verdächtige kam mit gezogener Waffe aus dem Bad auf die Beamten zu. Zuvor hatte er sich selbst in den Kopf geschossen.

Auf dem Video ist zu sehen und zu hören, wie die Beamten ebenfalls eine Kugel abfeuerten. Wischhusen brach daraufhin zusammen und lag vor Schmerzen stöhnend auf dem Boden.

Nachdem die Ermittler ihm Handschellen angelegt und Erste Hilfe geleistet hatten, wurde der 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Bei seiner späteren Vernehmung gab er an, dass seine Pläne nur eine Fantasie gewesen seien.

Für den Richter am Bristol Crown Court war das zu wenig. Er verurteilte Wischhusen zu lebenslanger Haft. Hoffnung auf vorzeitige Freilassung besteht dennoch. Nach mindestens 12 Jahren im Knast, kann der Verurteilte Bewährung beantragen.

