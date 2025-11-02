Messerattacke in britischem Zug: Mutmaßlicher Angreifer in Haft, Bahnmitarbeiter kämpft ums Leben

Nach einem folgenschweren Angriff in einem Zug steht Großbritannien unter Schock. Am Sonntagabend gibt die Polizei ein Update.

Von Patricia Bartos, Jan Mies Huntingdon (England, Vereinigtes Königreich) - Rucksäcke und Kleidung liegen verstreut auf dem Boden vor dem Bahnhof in der englischen Stadt Huntingdon. Forensiker untersuchen jedes noch so kleine Detail, umrandet von dem typisch blau-weißen Absperrband. Ein Zug, der am Sonntag auf den Gleisen des Bahnhofs stand, wurde nahe der kleinen Stadt in der Grafschaft Cambridgeshire erst am Abend zuvor Schauplatz einer verheerenden Attacke.

In einem Zug Richtung London wurden am Samstagabend mehrere Menschen verletzt. © Chris Radburn/PA/dpa Mehrere Menschen wurden dort am Samstagabend in den Waggons nahe der Stadt attackiert und niedergestochen, die Polizei sicherte ein Messer. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler vorerst aus. Festgenommen wurden unmittelbar nach der Tat zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren - am Sonntagabend wurde mitgeteilt, dass der 35-Jährige ohne weitere Maßnahmen wieder entlassen wurde. Der 32-Jährige bleibt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft. Er ist in Großbritannien geboren und hat einen Migrationshintergrund. "Spezialisierte Ermittler untersuchen den Hintergrund des Verdächtigen, den wir in Gewahrsam haben, sowie die Ereignisse, die zu dem Angriff geführt haben", zitierte Sky News Deputy Chief Constable Stuart Cundy. Großbritannien Pädo-Rocker Ian Watkins ist tot: Mithäftling schneidet verurteiltem Kinderschänder die Kehle durch Im Krankenhaus wurden elf Menschen behandelt. Fünf der Verletzten konnten mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, wie die British Transport Police am Sonntagabend mitteilte.

Die Ermittler gehen nicht mehr von einem möglichen Terrorangriff aus. © Jamie Lashmar/PA Wire/dpa

Fahrgäste versteckten sich auf Toiletten

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. © Chris Radburn/PA Wire/dpa Ein Mensch befindet sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand, zunächst waren es zwei gewesen. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen Mitarbeiter der Bahn, der versucht hat, den Angreifer aufzuhalten. Die Ermittler hätten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus dem Zug ausgewertet, zitierte die BBC die Polizei. "Und es ist klar, dass seine Handlungen nichts weniger als heldenhaft waren und zweifellos vielen Menschen das Leben gerettet haben." In Großbritannien herrschte Entsetzen. König Charles III. und Königin Camilla teilten mit, sie seien "zutiefst entsetzt und schockiert". "Unser tiefstes Mitgefühl und unsere Gedanken gelten allen Betroffenen und ihren Angehörigen. Wir sind den Rettungskräften für ihren Einsatz bei diesem schrecklichen Vorfall besonders dankbar", heißt es in einer Stellungnahme auf der Plattform X. Großbritannien Vom Star zum Problemfall: "Mr. Terminator" sorgt für Angst und Schrecken Der britische Premierminister Keir Starmer sprach bereits am Samstagabend von einem "schrecklichen Vorfall", der "zutiefst beunruhigend" sei. "Nach der schrecklichen Attacke von gestern Abend sind meine Gedanken heute bei den Opfern, ihren Freunden und Familien", teilte auch Innenministerin Shabana Mahmood auf X mit.

Messerkriminalität seit Jahren Problem