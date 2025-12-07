Pfefferspray-Randale am größten Flughafen Europas: Mehrere Verletzte

London (England) - Am Flughafen London Heathrow hat eine Pfefferspray-Attacke für Aufregung gesorgt.

Vor dem Terminal 3 wurden mehrere Personen mit Pfefferspray attackiert. © Ellie Crab/PA Wire/dpa

Am Sonntagmorgen, um kurz nach 8 Uhr, wurden am Parkplatz vor dem Terminal 3 mehrere Personen von einer Gruppe Männer mit Pfefferspray attackiert, wie die britische Polizei mitteilte.

Mehrere Betroffene mussten aufgrund der Sprüh-Attacke ins Krankenhaus eingeliefert werden. Von schwerwiegenden Folgen ging die Polizei bisher nicht aus: "Es wird nicht angenommen, dass ihre Verletzungen lebensverändernd oder lebensbedrohlich sind."

Die Angreifer ergriffen unterdessen die Flucht, ein Tatverdächtiger konnte kurz darauf aber gefasst werden. Nach den übrigen Männern wird noch gesucht.

Der Verkehrsfluss am Terminal wurde aufgrund des Zwischenfalls zeitweise behindert, auch die Sorgen der Reisenden war groß. Hier konnte die Polizei jedoch Entwarnung geben: "Wir behandeln diesen Vorfall nicht als Terrorismus."

Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen handelte, die sich gegenseitig kannten und aus noch unklaren Gründen miteinander in Streit geraten waren.