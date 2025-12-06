Tower of London dicht: Aktivisten beschmeißen Kronjuwelen mit Dessert

London (Vereinigtes Königreich) - Es war ein normaler Samstagmorgen, ehrfürchtig schritten Dutzende Touristen durch die abgedunkelten Ausstellungsräume mit den britischen Kronjuwelen im Tower of London. Doch plötzlich packt jemand ein Kuchenblech aus und verteilt den Inhalt auf der Vitrine der Imperial State Crown. Ein zweiter Aktivist schüttet eine Flüssigkeit hinterher, mutmaßlich Vanillesoße. Symbolischer kann eine Protestaktion das Vereinigte Königreich kaum treffen.

Die Aktivistengruppe "Take Back Power" veröffentlichte Videos, die den Vorfall zeigen sollen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/takeback.power

Die noch junge Aktivistengruppe "Take Back Power" veröffentlichte am Mittag auf der Plattform Instagram ein Video der Aktion, das echt erscheint. Die Polizei teilte mit, vier Personen seien wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verhaftet worden. Der Tower wurde zwischenzeitlich für die Ermittlungen geschlossen, später nur noch die Ausstellungsräume der Kronjuwelen.

Den Aktivisten zufolge wurde Apfel-Crumble auf die Vitrine geschmiert. Sie schrieben bei Instagram dazu: "Democracy has crumbled", in etwa: Die Demokratie ist zusammengebrochen. "Milliardäre kaufen sich politischen Einfluss, während obdachlose Menschen auf der Straße sterben", schrieb die Gruppe.

Die Polizei war um kurz vor zehn Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden. Ihr sei berichtet worden, dass mutmaßlich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Krone geworfen wurden, teilten die Beamten mit.

Der immaterielle Wert der Kronjuwelen und insbesondere auch der State Crown für das Vereinigte Königreich ist nicht zu beziffern - sie sind unbezahlbar.