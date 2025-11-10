Mit Messer in Hals gestochen: Frau nach "Angriff aus dem Nichts" tot

Birmingham (England, Vereinigtes Königreich) - Nach einem anscheinend willkürlichen Angriff mit einem Messer am Freitagabend im englischen Birmingham ist eine 34 Jahre alte Frau namens Katie F. im Krankenhaus verstorben.

Eine 34-jährige Frau namens Katie F. verstarb nach einer Messerattacke im Krankenhaus. (Symbolfoto) © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Wie die West Midland Police am Montag meldete, erlag das Opfer tragischerweise den Verletzungen. Die Frau wurde am Wochenende mit einer schweren Halsverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Derweil wurde der Tatverdächtige, ein 21-Jähriger namens Djeison R., angeklagt und in Untersuchungshaft gesteckt. Er sollte am Vormittag vor einem Gericht erscheinen. Laut Polizei sollen nach dem Tod des Opfers die Anklagepunkte gegen ihn geändert werden, um "der veränderten Situation des Opfers Rechnung zu tragen".

R. soll am Freitagabend, gegen 21 Uhr, in Smallbrook Queensway, einem belebten Teil der Innenstadt Birminghams, zugestochen haben. "Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Angriff aus dem Nichts handelte", so Kriminalinspektor James Nix am Samstag.