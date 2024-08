Mann und Hund gehen am Strand spazieren und werden von Flut ins Meer gespült

Fleetwood (Vereinigtes Königreich) - Im englischen Fleetwood ist es fast zu einer Tragödie gekommen! Ein Mann ist von der Küstenwache gerettet worden, nachdem er mit einem Hund am Strand spazieren ging und beide ins Meer gerissen wurden.

Die englische Küstenwache zog den verunglückten Mann und seinen Hund aus dem Wasser an Bord. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/RNLI

Die britische Seenotrettungsorganisation RNLI teilte ein Video des Vorfalls vor Kurzem auf Facebook.

Dort ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter der Organisation den Mann in sein Boot hievt. Mit beiden verunglückten Passagieren an Bord setzen sie sich in Richtung rettendes Ufer.

Dem unfreiwilligen Schwimmer und seinem Tier dürfte es augenscheinlich gut gehen. Dennoch sitzt der Schock: "Ich dachte, das war's", so der Gerettete.

Der Mann namens Carl ging laut den Rettern mit Ringo, dem Hund seines Onkels, am Strand spazieren. Plötzlich schnitt eine schnell steigende Flut beiden den Rückweg ans Land ab. Auf einmal fanden sich beide im Meer wieder.