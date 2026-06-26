26.06.2026 22:10 Nach heftigem Rempler ihrer Hündin: Frau tastet ihre Brust ab und macht unheimliche Entdeckung

Nach einem stürmischer Rempler von Hündin Gertie fühlte Lesley (61) etwas Komisches in der Brust. Der tierische Zufallstreffer entlarvte eine seltene Krebsform

Von Benjamin Schön

Staffordshire (England) - Ein wildes Spiel im Wohnzimmer endete für Lesley Goodburn (61) mit einem schmerzhaften Volltreffer mitten auf die Brust. Doch was wie ein unglücklicher Haustier-Unfall aussah, entpuppte sich als die wichtigste Sekunde ihres Lebens. Denn ihre Hündin traf genau die Stelle, an der ein unsichtbarer Killer lauerte.

Eigentlich wollte der Staffordshire-Bullterrier nur spielen, doch am Ende rettete die Hündin so ihr Frauchen. (Symbolbild) © 123 RF / xolodan Eigentlich hat es sich Lesley aus dem englischen Staffordshire seit über zehn Jahren zur Lebensaufgabe gemacht, andere vor den Warnsignalen von Krebs zu warnen. Damals verlor sie ihren Ehemann Seth nur 33 Tage nach der Diagnose an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dass sie nun selbst in akuter Lebensgefahr schwebte, merkte sie jedoch erst durch den schmerzhaften Stoß ihrer Hündin. Wie "BBC" berichtet, wirbelte ihre Staffordshire-Bullterrier-Hündin Gertie durch das Zimmer und rammte ihr Frauchen heftig gegen den Oberkörper. Großbritannien Seltenes Fossil: Forscher entdecken 125 Millionen Jahre alte "schwangere" Muschel Als Lesley die schmerzende Stelle abtastete, spürte sie plötzlich eine ungewöhnliche Geweberippe, die vorher nie da war. Sie ging sofort zum Arzt. Im Dezember 2024 folgte die Schock-Diagnose: lobulärer Brustkrebs!

Kein gewöhnlicher Krebs