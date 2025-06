Nach schwerem Autounfall: Reality-TV-Star im Alter von 24 Jahren gestorben

Manchester - Große Trauer in Großbritannien : Ein ehemaliger Kandidat der britischen Show "Race Across the World" ist im Alter von gerade einmal 24 Jahren gestorben.

"Mum und ich sind sehr eng - wird denken und sagen of die gleichen Dinge", schwärmte Gardinger damals von seiner Mama. "Sie ist in ihrem Leben viel gereist, ich dachte, es wäre witzig, das mit ihr zusammen zu machen."

Zwar wurde der junge Mann schnellstmöglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, leider konnten die Ärzte dort nichts mehr für ihn tun. Gardiner erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen.

Sam Gardinger nahm gemeinsam mit seiner Mutter Jo an der Show teil. © Instagram/Screenshot/raceacrosstheworld

"Sam hat uns viel zu früh verlassen, und obwohl Worte niemals das Licht, die Freude und die Energie, die er in unser Leben brachte, vollständig erfassen können, halten wir an den Erinnerungen fest, die ihn so besonders machten", so Jo und Gardingers Vater Andrew.

Emon Choudhury, der Gewinner der "Race Across the World"-Staffel, an der auch der 24-Jährige teilnahm, wandte sich seither mit einem herzzerreißenden Statement auf Instagram an den Verstorbenen. Dort beschrieb er Gardinger als "puren Sonnenschein in menschlicher Form".

"Ruhe in Frieden, Sam. Wir werden dich immer vermissen und nie vergessen."

Gardinger hatte zuletzt in Schottland gearbeitet. Einem Onkel zufolge, sei er vergangene Woche in Richtung Manchester gefahren, um einen Familiengeburtstag zu besuchen. Kurz darauf passierte der schreckliche Unfall.