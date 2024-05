"Osama Bin Lager": Terror-Bier geht viral und schlägt ein wie eine Bombe!

Mit ihrer Biersorte "Osama Bin Lager" hat eine britische Brauerei einen wahren Kassenschlager entwickelt. © Screenshot/Instagram/@mitchellbrewingco

Das Familienunternehmen "Mitchell Brewing Co" aus der kleinen Ortschaft Billinghay ist bei der Namensgebung für ihre lecker Bierchen äußert kreativ: Liebhaber können sich etwa am süßlichen Geschmack des "Kim Jong Ale" erfreuen, oder am schokoladigen Aroma eines "Putin's Porter".

"Das sind alles ironische Namen – eine schönere Sichtweise auf einige schreckliche Diktatoren", erklärte Inhaber Luke Mitchell am Montag gegenüber "BBC". Gemeinsam mit seiner Frau Catherine leitet er den Betrieb.

Ihr aktueller Verkaufsschlager ist allerdings nicht nach einem Diktator benannt, sondern nach dem ehemaligen Al-Qaida-Anführer Osama Bin Laden - oder wie die Brauerei sagen würde: "Osama Bin Lager".

Der Terror-Hopfen wird auf ihrer Website als "leichtes, erfrischendes Lagerbier mit einem Hauch Zitrusgeschmack" beworben. Der Alkoholanteil liegt bei 4,5 Prozent.

Neben dem ulkigen Namen hat man sich außerdem ein passendes Bildmotiv einfallen lassen: Es zeigt eine äußerst realitätsnahe Karikatur des 2011 von US-Spezialeinheiten erschossenen Terroristen, wie er mit Turban auf dem Kopf genüsslich einen Bierkrug in der Hand hält.

Dieses Bild sollte sich schließlich zu einem wahren Glücksgriff entwickeln!