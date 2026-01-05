Liebesspiel aufgeflogen: Passant filmt Sex-Vorfall in Doppeldecker-Bus

London - Dieser Vorfall blieb nicht unentdeckt: In London ( Großbritannien ) hat ein Pärchen in einem der berühmten roten Doppeldecker-Busse offenbar Sex gehabt.

In einem Londoner Doppeldecker-Bus konnten zwei Fahrgäste ihrer sexuellen Lust nicht widerstehen. (Symbolfoto) © Veronika Lukasova/ZUMA Press Wire/dpa

Ein schockierter Passant hatte das Liebesspiel gefilmt und ins Netz gestellt, berichtet "Daily Star". Den Angaben zufolge sollen die Aufnahmen bereits am 29. Dezember kurz vor 19 Uhr auf der Uxbridge Road in Hayes im Westen der Metropole entstanden sein.

Der Clip zeigt, wie ein Mann und eine Frau auf dem oberen Deck im hintersten Teil des wartenden Linienfahrzeugs ungeniert ihrem Verlangen nachgehen und mutmaßlich Geschlechtsverkehr haben.

Nach etwa sieben Sekunden sacken beide zusammen, dann umarmen sie sich. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt weitgehend leer.

Ein Sprecher von "Transport for London" (TfL) erklärte gegenüber der britischen Boulevardzeitung, dass man das in den sozialen Medien kursierende Video untersuche. "Wir arbeiten dabei eng mit dem Busunternehmen und der Metropolitan Police zusammen." Gemäß Paragraf 6 der Beförderungsbedingungen dürfen Fahrgäste andere nicht belästigen oder stören.

