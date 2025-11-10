Planierraupen-Rowdy heizt durch Stadtzentrum mit Polizei am Heck

Wolverhampton (England, Vereinigtes Königreich) - Kein geeignetes Gefährt für eine Verfolgungsjagd: Ein Mann (41) ist angeklagt worden, nachdem er am Wochenende mit einem Bulldozer durch das Zentrum der britischen Stadt Wolverhampton gefahren sein soll - mit der Polizei im Schlepptau!

In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen der Bulldozer-Eskapade. © Bildmontage: Screenshot/X/ManjBains1977

Laut der West Midlands Police werden dem 41-jährigen Darren C. allerlei Vorwürfe gemacht, darunter gefährliches Fahren (ohne Führerschein und Versicherung), Sachbeschädigung, Trunkenheit am Steuer oder Fahrzeugdiebstahl.

C. soll am Samstagabend eine 24 Tonnen schwere Planierraupe von einem Grundstück in der Grafschaft Staffordshire geklaut haben. Anschließend soll er eine bestimmte Adresse in Wolverhampton angesteuert haben. Gegen 17.40 Uhr (Ortszeit) schaltete sich die Polizei ein, die sich an das Heck seines Bulldozers hängte.

Anhalten wollte der 41-Jährige anscheinend nicht, er rollte weiter durch das Stadtzentrum und sogar über eine mehrspurige Schnellstraße! Dabei beschädigte er Straßen und Stadteigentum.