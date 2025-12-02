Probelauf für Heiligabend? Flüchtendes Rentier sorgt für Großeinsatz

Merseyside (Großbritannien) - In der britischen Grafschaft Merseyside verwandelte ein Rentier namens Buddy ein Weihnachtsevent in pures Chaos. Nachdem es das Tier geschafft hatte, aus seinem Gehege zu fliehen, löste es eine großangelegte Suchaktion aus.

Nach seiner Flucht vom Weihnachtsevent machte sich Buddy auf zu einem nahegelegenen Strand. © Screenshot/Facebook/HM Coastguard Crosby

Die Meldung über das Verschwinden ging bei der Polizei von Merseyside am Montag gegen 13.45 Uhr (Ortszeit) ein, wie BBC berichtet.

Da man Angst hatte, das Buddy in einem nahegelegenen Fluss enden könnte, schickte man sofort Einsatzkräfte los um ihn zu finden. Zur Unterstützung wurde auch die Küstenwache angefordert.

Gefunden wurde Buddy schließlich am Strand von Formby. Thermalferngläser machten das erschöpfte Rentier ausfindig, die Seenotretter trieben ihn vorsichtig in die Dünen.

Dort legte sich Buddy schließlich hin, völlig platt von seinem Abenteuer. Ein Tierarzt kam hinzu und beruhigte ihn mit einem leichten Betäubungsmittel, bevor er in einen Anhänger verladen und zu seinem Stall zurückgebracht wurde.