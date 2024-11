Puma zerfleischt Halter das Bein: Schwerer Zwischenfall in umstrittenen Privatzoo

Welwyn (Großbritannien) - Schwerer Beißvorfall in britischem Privatzoo: Der umstrittene Großkatzenhalter Terrence Moore (78) wurde von einem Puma angefallen und schwer verletzt.

Eigentlich hätte Terrence Moore (78) von Gerichtswegen seine Tiere abgeben müssen. Doch sie durften vorerst bleiben. Nun wurde der Sammler von einem Puma gebissen. © Montage: Facebook/Cat Survival Trust

Sein ausgedehntes Anwesen nördlich von London wandelte er in einen Zoo um, hielt sich dort unter fragwürdigen Zuständen zahlreiche Pumas, Schneeleoparden, Jaguare. Vor fünf Monaten schob ein Gericht dem bunten Treiben endlich einen Riegel vor. Doch weil kein Zoo die Tiere aufnehmen konnte, durften sie vorerst bleiben ...

Nun wurde der umstrittene Großkatzenhalter Terrence Moore (78) bei Arbeiten im Pumakäfig von einem Schützling angefallen und fürchterlich gebissen. Das berichtet die Zeitung "The Sun".

Demnach kam es bereits am Dienstagnachmittag auf dem Gelände von Moores Privatzoo "The Cat Survival Trust", nördlich von London, zum folgenschweren Beißvorfall. Der 78-Jährige überlebte schwer verletzt, doch sein Bein wurde völlig zerfetzt. Ein Rettungshubschrauber brachte Moore zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus nach Cambridge.

Der Puma blieb unverletzt und beruhigte sich nach dem Vorfall.

"Es ist ein Wunder, dass Terrence überlebt hat. Das hätte sehr, sehr schiefgehen können", sagte ein enger Freund zu "The Sun". Dabei sei der Katzenhalter doch immer so "methodisch" und "vorsichtig" bei Arbeiten im Käfig gewesen. Der Freund vermutet: "Vielleicht ist es der Stress, die Katzen loswerden zu müssen, der ihn einen Schnitzer machen ließ."