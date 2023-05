Von Löwen zerfleischt: Umstrittener Zoo-Betreiber tot aufgefunden

Oškerda (Slowakei) - Immer wieder geriet Jozef B. mit seinem Geschäftsgebaren in die Kritik: Auf einem Gelände in der nördlichen Slowakei betrieb der 56-jährige einen Privatzoo, züchtete exotische Tiere und soll diese auch als Accessoire an Influencer vermittelt haben. Nun wurde der mutmaßliche Großkatzen-Vermehrer tot im Löwenkäfig aufgefunden.