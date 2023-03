Dramatisches Interview von Joe Exotic aus "Tiger King": Netflix-Serie "hat mein Leben ruiniert"!

"Tiger King" habe sein Leben ruiniert, behauptete der US-Amerikaner dabei. Die Show sei das Schlimmste, was ihm je widerfahren ist, denn durch sie würden nun alle glauben, dass er für eine "Verschwörung zum Mord an Carole" verantwortlich gewesen sei.

Derzeit sitzt der 60-Jährige im Bundesgefängnis von Fort Worth im US-Bundesstaat Texas, denn er wurde im Januar 2020 wegen Verstößen gegen Tierschutzgesetze und wegen eines in Auftrag gegebenen Mordes an seiner alten Widersacherin Carole Baskin (61) zu einer Freiheitsstrafe von 22 Jahren verurteilt.

Während er im Gefängnis sitzt, kämpft der 60-Jährige gegen eine Krebserkrankung, auch Depressionen würden ihm zusetzen, erklärte er gegenüber TMZ.

Dennoch denkt er nicht ans Aufgeben oder gar ans Sterben, stattdessen hat er große Pläne für die Zukunft: Wie Joseph A. Maldonado - so lautet sein bürgerlicher Name - am gestrigen Freitag bekannt gab, will er 2024 als US-Präsidentschaftskandidat antreten!

Es gibt sogar schon eine offizielle Website für seine Kampagne unter www.JoeExotic2024.com. Dort erklärt der verurteilte Kriminelle: "Ich weiß, dass ich im Gefängnis sitze, und Ihr mögt denken, dass es nur ein Scherz sei - aber das ist es nicht."

Es sei sein konstitutionelles Recht, sich als Kandidat zu bewerben, selbst aus dem Knast heraus. Allzu große Chancen dürfte er damit gegen Konkurrenten wie Donald Trump (76) und den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden (80) aber nicht haben.