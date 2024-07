Rätselhaftes Verbrechen um Leichenteile-Koffer: Polizei macht jungen Mann dingfest!

Bristol/London (Vereinigtes Königreich) - Nachdem in der englischen Stadt Bristol zwei Koffer mit Leichenteilen gefunden wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 24-Jährige sei am frühen Morgen in der Gegend festgenommen worden, teilten die Ermittler mit.

Polizisten stehen Wache an einem abgesperrten Bereich in Shepherd's Bush, nachdem in der englischen Stadt Bristol zwei Koffer mit Leichenteilen gefunden wurden. © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Zuvor hatte die Polizei in einer Wohnung in London weitere menschliche Überreste gefunden, die mutmaßlich mit den Funden in Bristol in Verbindung stehen.

Der Kriminalfall gibt Rätsel auf. Die Polizei war in der Nacht zum vorgestrigen Donnerstag gegen Mitternacht zu Bristols bekannter Hängebrücke gerufen worden - Augenzeugen zufolge soll sich ein Mann mit einem Koffer komisch verhalten haben.

Als die Polizisten zehn Minuten später eintrafen, war der Mann weg. Er hinterließ den Koffer. In der Nähe wurde dann das zweite Gepäckstück entdeckt.

In den Koffern sollen sich ersten Ermittlungen zufolge die Überreste von zwei erwachsenen Männern befinden.