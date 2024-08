Randale nach Bluttat: Elfjähriger Polizeiauto-Zündler festgenommen!

Hartlepool (Vereinigtes Königreich) - Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Großbritannien hat die Polizei einen Elfjährigen wegen Brandstiftung festgenommen. Der Junge soll bei Krawallen in der nordostenglischen Stadt Hartlepool ein Polizeiauto angezündet haben. Der Wagen brannte aus.

Etwa 150 Menschen hatten am Mittwochabend in Hartlepool randaliert und Polizisten angegriffen. Vier Beamte wurden verletzt.

Rechtsradikale behaupten, die Behörden verheimlichten die wahre Identität des Angreifers. In sozialen Medien waren Gerüchte gestreut worden, der Täter sei ein muslimischer Asylbewerber. Die Polizei betont, der tatverdächtige 17-Jährige sei in Großbritannien geboren worden. Seine Eltern stammen aus Ruanda.

Zu den Ausschreitungen war es gekommen, nachdem ein Jugendlicher am Montag, dem 29. Juli in der Küstenstadt Southport drei Mädchen erstochen und acht weitere Kinder sowie zwei Erwachsene teilweise lebensgefährlich verletzt hatte. Southport mit gut 90.000 Einwohnern liegt nördlich von Liverpool.

Nach dem tödlichen Messerangriff im britischen Southport kam es auch in der nordostenglischen Stadt Hartlepool zu Zusammenstößen. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Auch im Londoner Regierungsviertel hatte es Zusammenstöße von Rechtsradikalen und Polizei gegeben. Hier wurden mehr als 110 Menschen festgenommen.

Bereits am Dienstagabend war es in Southport zu Randale gekommen, eine Moschee und Polizisten wurden angegriffen, mehr als 50 Beamte verletzt. Deswegen wurden bisher sieben Menschen festgenommen. Die Merseyside Police kündigte weitere Festnahmen an.

Die Behörden rüsten sich für weitere Ausschreitungen am heutigen Freitagabend und am Wochenende. In zahlreichen Städten riefen Ultranationalisten zu Protesten auf, häufig in der Nähe von Moscheen. Hunderte religiöse Stätten im Land wollen ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen, wie der Muslim Council of Britain mitteilte.

Die Regierung des neuen Premierministers Keir Starmer (61) hat ein hartes Durchgreifen gegen Randalierer angekündigt.