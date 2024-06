Riesen-Chaos: Flugausfälle, Verspätungen, Gepäckverlust am Airport

Am Flughafen von Manchester soll es zu Chaos gekommen sein. (Archivbild) © 123rf/skorzewiak

Reisende berichteten von ihren albtraumhaften Erfahrungen, stundenlang in Warteschlangen zu stehen und den Versuchen am gestrigen Sonntag, ihr Gepäck in einem Meer von Koffern zu finden.

Einige verärgerte Fluggäste mussten sogar ohne ihr Gepäck abreisen.

Das Flugpersonal habe verzweifelt versucht, das Problem zu lösen, da Gepäckbänder und Computer nicht funktionierten.

Ian Ellison (42) berichtete The Sun, dass sich bis zu 10.000 Menschen im Terminal 2 befanden. Er beschrieb die Szenerie als "Minenfeld".

Ellison, seine Frau und sein fünfjähriges Kind saßen zwei Stunden lang in einem Flugzeug auf dem Rollfeld von Terminal 1, nachdem sie um 2.50 Uhr aus Paphos (Zypern) angekommen waren. Als die dreiköpfige Familie zur Gepäckausgabe kam, fanden sie überall in der Halle Koffer, ohne dass erkennbar war, welches Gepäckband zu welchem Flug gehörte.

Die Familie brauchte etwa 25 Minuten, um ihr Gepäck zu finden.