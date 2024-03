Sammler wollen klagen: Muss Banksy bald seinen Namen verraten?

Gerade einmal 150 Stück solcher nachgedruckten Exemplare soll es laut Berliner Morgenpost geben, was das Kunstwerk natürlich besonders wertvoll macht.

Schon seit vielen Jahren wird darüber spekuliert, wer wirklich hinter Kunstwerken wie "Girl with Ballon" (2002) oder "Valentine's Day Mascara" (2023) steckt.

Von "Monkey Queen" gibt es nur rund 150 Nachdrucke. (Archivbild) © EPA/WILL OLIVER

Weil es in der Vergangenheit öfter dazu kam, dass gefälschte Banksy-Drucke verkauft wurden, sind diese nur noch mit Zertifikat wirklich wertvoll. Diese Bestätigung gibt es einzig und allein beim Unternehmen Pest Control.

Man bezahlt einen gewissen Betrag und bekommt dann die Echtheit seines neu erworbenen Schatzes bestätigt.

Falls es sich um einen Fake handelt, muss man für die Prüfung nicht bezahlen. Katz und Howse warten nun allerdings schon seit drei Jahren darauf, überhaupt eine Antwort zu bekommen.

Wenn es falsch ist, ist das in Ordnung, denn dann haben wir Anspruch auf den Nachlass von dem das Stück gekauft wurde. Wenn es richtig ist: großartig. Geben Sie uns einfach die Unterlagen, die wir brauchen um das zu validieren. Sie bieten uns keinen ordentlichen Service an" sagt einer der beiden über Pest Control, wie "The Guardian" berichtet.

Als letzter Schritt sehen sie sich jetzt dazu gezwungen, gerichtliche Schritte einzuleiten, schließlich geht es um eine Menge Geld. Das Kunstwerk könnte laut Katz bis zu 70.000 Pfund (rund 82.000 Euro) einbringen.