Schwangere Frau stirbt nach Sturz aus Hochhaus: So geht es ihrem Baby heute

Großbritannien - Eine werdende Mutter kam im Großbritannien auf tragische Weise ums Leben, als sie aus dem 14. Stock eines Hochhauses stürzte . Ihr Baby überlebte wie durch ein Wunder und entwickelt sich prächtig.

Emma A. stürzte am 22. Oktober 2024 aus fast 27 Metern Höhe. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Emma Acko

Wie Mirror berichtet, stürzte Emma A. am 22. Oktober 2024 aus fast 27 Metern Höhe, während sie hochschwanger war. Man fand sie leblos vor.

Die Ursache des Sturzes ist noch ungeklärt, die Polizei untersucht den Fall weiterhin.

Ihr ungeborenes Kind überlebte das Unglück trotz schwerer Verletzungen und kam im Krankenhaus zur Welt.

Dort befand es sich zunächst in einem kritischen Zustand, mit einem gebrochenen Schienbein und Verletzungen der Lunge, und kämpfte auf der Intensivstation um sein Leben.

Doch entgegen aller Erwartungen erholte sich das Mädchen und überstand das dramatische Ereignis.