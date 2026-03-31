Schwangere Frau stirbt nach Sturz aus Hochhaus: So geht es ihrem Baby heute
Großbritannien - Eine werdende Mutter kam im Großbritannien auf tragische Weise ums Leben, als sie aus dem 14. Stock eines Hochhauses stürzte. Ihr Baby überlebte wie durch ein Wunder und entwickelt sich prächtig.
Wie Mirror berichtet, stürzte Emma A. am 22. Oktober 2024 aus fast 27 Metern Höhe, während sie hochschwanger war. Man fand sie leblos vor.
Die Ursache des Sturzes ist noch ungeklärt, die Polizei untersucht den Fall weiterhin.
Ihr ungeborenes Kind überlebte das Unglück trotz schwerer Verletzungen und kam im Krankenhaus zur Welt.
Dort befand es sich zunächst in einem kritischen Zustand, mit einem gebrochenen Schienbein und Verletzungen der Lunge, und kämpfte auf der Intensivstation um sein Leben.
Doch entgegen aller Erwartungen erholte sich das Mädchen und überstand das dramatische Ereignis.
Das Mädchen entwickelt sich prächtig
Die Schwester von Emma, Lauren Mitchell, hat inzwischen die Erziehung des Mädchens übernommen.
Lauren berichtet gegenüber Mirror: "Sie ist ein wunderschönes kleines Mädchen. Sie ist ein fröhliches, gesundes und aufgewecktes Mädchen, und überall, wo wir hinkommen, bekommen wir Komplimente für ihre Schönheit."
Sie fügt hinzu: "Zum Glück hat der Sturz keine Folgen gehabt, was wirklich erstaunlich ist. [...] Sie schläft gut, isst gut und ist einfach eine Freude."
Lauren plant, dem Kind eines Tages die Wahrheit über ihre Herkunft zu erzählen: "Schon jetzt zeige ich ihr Bilder von Emma und sage: 'Das ist deine Mama.‘ Aber im Moment ist sie noch zu jung, um das zu verstehen."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Emma Acko, 123RF/karolinasport