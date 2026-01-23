Horror-Peinigerin hält sich behinderte Frau 25 Jahre lang als Sklavin

Tewkesbury (Vereinigtes Königreich) - Sie bekam kein richtiges Essen, musste in einem schimmeligen Raum hausen, wurde misshandelt und erniedrigt: Eine Frau (56) aus Großbritannien hielt sich über 20 Jahre lang eine Behinderte als Sklavin. Während sie unter erbärmlichen Bedingungen leben musste, zwang die Britin sie auch noch, für sie zu schuften. Nun wurde die Horror-Täterin verurteilt.

Amanda W. (56) hatte sich 25 Jahre lang eine beeinträchtigte Frau als Sklavin gehalten. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Gloucestershire Constabulary

Am Mittwoch fiel in einem Gericht in Gloucester das Urteil: Amanda W. wurde wegen moderner Sklaverei schuldig gesprochen. Zudem verurteilte man sie laut einem Facebook-Beitrag der örtlichen Polizei wegen Zwangsarbeit, Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Während des 13-tägigen Prozesses wurde das ganze Ausmaß der Schreckenstat bekannt:

1996 hatte die 56-Jährige die Verantwortung für ihr Opfer übernommen und nahm es in ihrem Haus auf. Zwei Jahrzehnte lang sollte die lernbehinderte Frau dieses nicht mehr verlassen dürfen.

W. sperrte sie ein und zwang sie unter Androhung von Gewalt zur Hausarbeit - während sie die Sozialleistungen der Schutzbedürftigen kassierte. Täglich musste das Opfer kniend stundenlang den Boden fegen, abwaschen und Wäsche machen.

Während ihre Peinigerin sich von ihr bedienen und waschen ließ, durfte die Geschädigte keinerlei Körperhygiene betreiben. Auch eine medizinische Behandlung verweigerte man ihr. Täterin Amanda ließ zudem nur eine Mahlzeit am Tag für sie zu, die meist aus Essensresten oder Abfällen bestand.

Zwischen 1997 und März 2021 soll es regelmäßig zu Gewalt ihr gegenüber gekommen sein, erklärt das Opfer. W. schlug und würgte sie. Wenn anfallende Arbeiten nicht erledigt wurden, schlug sie ihr mit einem Besenstiel ins Gesicht, wodurch die Leidtragende Zähne verlor.

Einmal drückte die Britin den Kopf ihrer Sklavin in die Toilette und schüttete Reinigungsmittel über ihr Gesicht und ihren Hals. Außerdem rasierte W. ihrem Opfer gegen deren Willen den Kopf.