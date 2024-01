Schüsse an mehreren Orten: Polizei tasert schießwütigen Späti-Räuber

Liverpool (Großbritannien) - An drei Plätzen in der britischen Großstadt Liverpool (England) soll ein 49-Jähriger am gestrigen Mittwochabend den Abzug einer Waffe betätigt haben. Die Polizei machte den vermeintlich-schießwütigen Räuber deshalb am frühen Morgen, gegen 4.46 Uhr (Ortszeit), dingfest - mittels Taser!