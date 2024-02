Skandal in London: Darum muss sich eine Klinik bei über 130 Frauen entschuldigen

Demnach wurde die Klinik bereits am 10. März 2023 auf ein Herstellungsproblem bei einer Lösung zum Einfrieren von Eizellen aufmerksam gemacht. Es habe unter anderem an der Ungewissheit des Herstellers darüber, welche Chargen betroffen waren, gelegen, dass die betroffenen Patientinnen erst viel später informiert wurden, so die Betreibergesellschaft.

Die Lösung wurde im September und Oktober 2022 verwendet, wie es weiter hieß. Einem BBC-Bericht zufolge könnten viele der betroffenen Frauen inzwischen wegen Krebs behandelt worden sein und keine Chance haben, noch einmal Eizellen entnehmen zu lassen, um schwanger werden zu können.

Die zuständige Aufsichtsbehörde will den Fall untersuchen. "Uns ist bewusst, dass das betroffene Produkt auch an andere Kliniken in Großbritannien geliefert worden sein könnte", teilte die Human Fertilisation and Embryology Authority mit.

Bisher seien keine anderen lizenzierten Kliniken bekannt, bei denen Patientinnen betroffen seien.