Studenten schießen Selfie an Wasserfall und sterben

Der Wasserfall im Waldgebiet Linn of Tummel ist ein beliebter Platz zum Fotografieren. © Instagram/nationaltrustforscotland

Die Meldung wurde von einer dritten Person gemacht, der sie auf einer Wanderung durch die schottischen Highlands begleitete, wie Daily Mail berichtet.



Nach einer darauffolgenden Suche fand man zwei Leichen, die anschließend vom schottischen Rettungsdienst geborgen wurden.

Mittlerweile wurden die beiden als Jitendranath Karuturi (†26) und Chanhakya Bolisetti (†22), Studenten an der Dundee-Universität, identifiziert.

Das Unglück ereignete sich an einem Wasserfall im schottischen Waldgebiet Linn of Tummel. An besagtem Wasserfall sollen die beiden beim Aufnehmen eines Selfies ausgerutscht und in den darunterliegenden Fluss gefallen sein.

Die beiden Studenten aus Indien waren an der schottischen Universität, um Datenwissenschaften und Technik im Master zu studieren, und sollten ihr Studium eigentlich schon im nächsten Monat beenden.

"Das war ein tragischer Unfall, der uns alle schockiert hat, und unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Studenten", sagte ein Sprecher ihrer Universität zum traurigen Vorfall.

Auch der Manager eines Restaurants, in dem Karuturi ab und zu gearbeitet hatte, war erschüttert von der schockierenden Nachricht. "Jitu war bei allen sehr beliebt. Er war sehr höflich und sanftmütig - es gab kein Drama bei ihm. Er war immer ruhig", erzählte er über den Verstorbenen.