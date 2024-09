Teenager mit Machete getötet! Lebenslang für zwei Kinder

Nottingham (England) - Weil sie einen Mann mit einer Machete getötet haben, sind zwei Kinder in Großbritannien zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die Zunahme an Stichwaffenangriffen bereitet der Polizei Sorgen. (Symbolbild) © 123RF/peterzayda

Die beiden Jungen waren zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre alt. Sie müssen nun mindestens achteinhalb Jahre in Gewahrsam, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gericht in der Stadt Nottingham meldete.



Die mittlerweile 13 Jahre alten Jungen gelten als jüngste verurteilte Mörder in Großbritannien, seitdem der kleine James Bulger vor gut 30 Jahren von zwei Zehnjährigen getötet worden war.

Die beiden Kinder hatten im vergangenen November einen 19-Jährigen in einem Park in Wolverhampton bei Birmingham angegriffen und getötet.

"Was Ihr getan habt, ist abscheulich und schockierend", sagte die Richterin. Die beiden hätten ihr Opfer nicht gekannt. Sie gerieten in Streit darüber, wer auf einer Bank sitzen darf. In England wird man mit zehn Jahren strafmündig.