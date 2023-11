Teenager mit Machete ermordet: Zwei Zwölfjährige vor Gericht!

London - In der anhaltenden Serie von Stichwaffenangriffen unter Jugendlichen in Großbritannien sind am heutigen Freitag zwei Zwölfjährige wegen Mordes und Besitzes einer Machete vor Gericht erschienen.

Das Opfer Shawn Seesahai erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Nun müssen sich seine kindlichen Mörder vor einem Richter verantworten. © Montage: X/Wolverhampton Police

Den beiden Kindern wurde in der etwa zehnminütigen Anhörung in Birmingham vorgeworfen, am Montag in der zentralenglischen Stadt Wolverhampton den 19-Jährigen Shawn Seesahai getötet zu haben.

Die Beschuldigten machten nur Angaben zu ihrer Person, äußerten sich aber nicht zu der Tat.

Nach Angaben ihrer Anwälte weisen die beiden Zwölfjährigen den Mordverdacht zurück. Auf richterliche Anordnung sollen sie vorerst in Jugendhaft bleiben.

Vor der Anhörung hatte die Mutter des 19-jährigen Opfers eine Erklärung veröffentlicht.

Darin beschrieb sie ihren Sohn als "mutigen und mitfühlenden jungen Mann", der sich sehr stark um seine Familie und seine Freunde gekümmert habe und es "absolut liebte, Menschen zu helfen".