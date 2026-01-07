Tod per Post verschickt: 14 Jahre Haft für Chemikalien-Händler

Wrexham (Großbritannien) - Ein perfides Geschäft mit dem Tod: Ein 33-jähriger Mann aus Wrexham ist zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er im Internet Chemikalien zum Suizid verkauft hat. Die Ermittler sprechen von einem der ersten Fälle dieser Art in Großbritannien .

Miles Cross (33) nutzte die Verzweiflung anderer aus und verkaufte tödliche Chemikalien über Online-Foren. © North Wales Police

Der Täter, Miles Cross, hatte sich gezielt in Online-Foren für suizidgefährdete Menschen bewegt. Dort bot er seine tödliche Ware an - zum Preis von circa 115 Euro pro Paket, wie BBC berichtet.

Insgesamt schickte er die Chemikalien zwischen August und September 2024 an vier Personen, die sich in akuten Krisen befanden. Mindestens zwei Menschen starben infolge der Lieferungen.

Besonders erschütternd: Eine der Käuferinnen, die 29-jährige Shubreet Singh aus Leeds, tauschte kurz vor ihrem Tod Nachrichten mit Cross aus.

Die beiden sprachen sogar über ihre "letzte Mahlzeit". Wenige Tage später war die junge Frau tot - in ihrer Wohnung fand die Polizei eine Verpackung mit der Rücksendeadresse des Angeklagten.

Bei der Razzia der Wohnung von Cross stellten Beamte große Mengen Chemikalien, Verpackungsmaterial und Zahlungsnachweise sicher.

Das Gericht wertete es als besonders schwerwiegend, dass Cross die Empfänger nicht kannte, ihre Verletzlichkeit aber bewusst ausnutzte. Der Richter sprach von "zutiefst verstörenden" Nachrichten.