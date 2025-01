Top-Managerin (†43) in eigener Wohnung brutal totgeprügelt: Täter auf Flucht

London (Großbritannien) - Ein schockierendes Verbrechen erschüttert den Finanzplatz London . Top-Managerin Marianne Kilonzi (†43) ist tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Wie sehr muss der Killer sein Opfer gehasst haben?

Top-Managerin Marianne Kilonzi wurde nur 43 Jahre alt. © Metropolitan Police London

Nach Polizeiangaben wurde die 43-Jährige am Freitagabend tot in ihrem Luxus-Apartment im Südwesten der Hauptstadt aufgefunden.

Kilonzi wurde demnach regelrecht totgeprügelt.

Sie starb laut Obduktionsbericht an den Folgen massiver stumpfer Gewalteinwirkung und einer Verletzung am Kopf, berichtet die BBC zum Fall.

Die Polizei ist sicher: Kilonzi muss den Killer gekannt haben und ihn in ihre Wohnung gelassen haben.

Am Montag wollen Nachbarn in den frühen Morgenstunden einen heftigen Streit in der Wohnung der Managerin wahrgenommen haben. Als die Frau vermisst gemeldet wurde, verschafften sich die Beamten Zutritt zum Apartment im exklusiven Wohnkomplex Royal Arsenal Riverside.

Kilonzi hatte kenianische Wurzeln und war seit 18 Jahren für Citibank tätig. Zuletzt hatte sie die Position einer Vizepräsidentin inne und verantwortete das Geschäft mit Handels- und Betriebskapitallösungen.