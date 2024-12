Tragischer Schicksalsschlag: Kleiner Junge stirbt nach Kopfverletzung im Schlaf

Yaseen (†6) starb an einer scheinbar harmlosen Kopfverletzung. © Screenshot/GoFundMe

Am 10. Dezember, dem Tag des Unglücks, wurde der Junge von der Schule nach Hause geschickt, weil er sich den Kopf gestoßen hatte.

Mit einem Eisbeutel auf seiner Beule am Kopf wartete er darauf, dass seine Mutter ihn abholte, wie der "Mirror" berichtet.

Zu Hause angekommen bekam er etwas vom Schmerzmittel Calpol verabreicht und dann feierte er noch den Geburtstag seiner Schwester gemeinsam mit der Familie.

Anschließend ging es für ihn ins Bett. Dabei versuchten die Eltern noch einmal, ihm etwas Calpol zu verabreichen, aber er konnte es nicht schlucken und erbrach sich. Sie dachten, das würde am Medikament selbst liegen.

Am nächsten Morgen erhielt sein Vater Simriel Uddin (41), der schon sehr früh das Haus verlassen hatte, einen verzweifelten Anruf. Alles, was er hörte, waren die Schreie seiner Frau und der Name seines Sohnes. Er erinnert sich, wie sein "Herz brach" und er so schnell wie möglich nach Hause raste.

Dort warteten bereits Polizeibeamte und Sanitäter. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte um sein Leben kämpften.

Kurz nach der Ankunft des Vaters verloren sie diesen Kampf und stellten die Behandlung ein - Yaseen konnte nicht mehr gerettet werden. Ein CT-Scan soll nun Klarheit darüber bringen, was zu seinem tragischen Tod führte.