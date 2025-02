Fataler Strandspaziergang! Mutter (†32) stürzt und wird eingeklemmt - wenig später ist sie tot

Lowestoft (Großbritannien) - Mit nur 32 Jahren fand das Leben einer Mutter aus England vor wenigen Tagen auf tragische Weise sein jähes Ende! Saffron Cole-Nottage ging am Sonntagabend an der Küste spazieren. Dabei stürzte die Britin auf Steine am Wasserrand - und wurde eingeklemmt. Kurz darauf nahmen die Wassermassen der Frau das Leben.