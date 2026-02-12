Hunderte TUI-Kunden erkrankt: Urlauber klagen gegen Reiseveranstalter
Kap Verde - Eigentlich sollte es eine Traumreise in ein Fünf-Sterne-Luxushotel auf den Kapverden werden - doch der Urlaub endete im Albtraum. Nun sieht sich der Reiseveranstalter TUI mit einer Klage über fünf Millionen Pfund (rund 5,7 Millionen Euro) konfrontiert.
Wie Mirror berichtet, erkrankten Hunderte Urlauber, darunter viele Briten, 2022 nach ihrem Aufenthalt im Riu Palace Santa Maria Hotel auf Kap Verde an schweren Magen-Darm-Krankheiten.
Rund 300 Klagen wurden daraufhin gegen den Reisekonzern eingereicht, um Schadenersatz zu erhalten. Vergangene Woche begann der Prozess.
Viele Reisende gaben laut der Anwaltskanzlei Irwin Mitchell an, während oder kurz nach ihrem Hotelaufenthalt an Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen gelitten und sich mit Salmonellen oder Parasiten infiziert zu haben. Darunter auch Kinder.
Die Betroffenen berichteten von mangelnder Hygiene, schlecht zubereiteten Speisen, streunenden Hunden, Kakerlaken und unhygienischen Schwimmbädern.
Einige mussten im Ausland oder nach ihrer Rückkehr nach Hause im Krankenhaus behandelt werden.
Insgesamt sollen 1500 Touristen erkrankt sein
Die Anwälte der Kläger fordern nun mehr als fünf Millionen Pfund (rund 5,7 Millionen Euro) Schadensersatz für ihre Mandanten. Sie behaupten, dass über 1500 Touristen während ihres Aufenthalts auf der Insel erkrankten. TUI weist dabei jegliche Haftung zurück.
"Die Kläger hatten alle All-inclusive-Verpflegung im Hotel gebucht und aßen und tranken daher während ihres Aufenthalts auf Kap Verde ausschließlich - oder in einigen Fällen überwiegend - im Hotel, bevor sie erkrankten", erklärten die Anwälte in der Klageschrift.
Die Hauptklägerin im Fall ist Nicky Morley aus Devon (Großbritannien). Sie verbrachte ihren Urlaub im Mai 2022 in dem Resort und erkrankte bereits am ersten Tag an Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen.
Sie musste in einem Krankenhaus auf den Kapverden behandelt werden, leidet aber seither weiterhin unter Magen-Darm-Problemen und hat über 25 Kilogramm abgenommen.
"Seit dem Urlaub fällt es mir schwer, mich mit Freunden zu treffen oder essen zu gehen, da ich Angst vor meinen Verdauungsproblemen habe", sagte sie in einer Erklärung. "Mein ganzes Leben ist davon betroffen."
