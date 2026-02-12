Hunderte TUI-Kunden erkrankt: Urlauber klagen gegen Reiseveranstalter

Kap Verde - Eigentlich sollte es eine Traumreise in ein Fünf-Sterne-Luxushotel auf den Kapverden werden - doch der Urlaub endete im Albtraum. Nun sieht sich der Reiseveranstalter TUI mit einer Klage über fünf Millionen Pfund (rund 5,7 Millionen Euro) konfrontiert.

Der Reiseveranstalter TUI sieht sich mit einer Klage über fünf Millionen Pfund (rund 5,7 Millionen Euro) konfrontiert. © OLI SCARFF / AFP

Wie Mirror berichtet, erkrankten Hunderte Urlauber, darunter viele Briten, 2022 nach ihrem Aufenthalt im Riu Palace Santa Maria Hotel auf Kap Verde an schweren Magen-Darm-Krankheiten.

Rund 300 Klagen wurden daraufhin gegen den Reisekonzern eingereicht, um Schadenersatz zu erhalten. Vergangene Woche begann der Prozess.

Viele Reisende gaben laut der Anwaltskanzlei Irwin Mitchell an, während oder kurz nach ihrem Hotelaufenthalt an Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen gelitten und sich mit Salmonellen oder Parasiten infiziert zu haben. Darunter auch Kinder.

Die Betroffenen berichteten von mangelnder Hygiene, schlecht zubereiteten Speisen, streunenden Hunden, Kakerlaken und unhygienischen Schwimmbädern.

Einige mussten im Ausland oder nach ihrer Rückkehr nach Hause im Krankenhaus behandelt werden.