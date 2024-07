Mann kehrt aus Urlaub zurück, doch etwas Lebendiges versteckt sich in seinem Koffer

Ein Fledermausbaby versteckte sich im Koffer eines britischen Touristen. © X/The_BatNurse

Alec O'Neill erklärte der BBC gegenüber, dass er kürzlich Lochailort besuchte, ein kleiner Ort in den schottischen Highlands. Nach einer knapp vierstündigen und rund 240 Kilometer langen Autofahrt kehrte der Familienvater zurück und machte sich daran, seinen Koffer auszupacken.

Plötzlich bemerkte er, dass etwas raschelte. Schockiert über den ungewöhnlichen Fund war er jedoch nicht: "Wir sehen hier in Glasgow manchmal Fledermäuse. In Lochailort gibt es viele von ihnen, also war es unwahrscheinlich, dass sie mich erschrecken würde", so O'Neill. "Ich nahm sie heraus, warf etwas darüber, um sie im Dunkeln zu halten, und schaute dann bei Google nach, was man mit einer Fledermaus macht."

Der Brite wandte sich an eine Wohltätigkeitsorganisation, die ihn in Verbindung mit einer Fledermaus-Expertin brachte. Tracey Jolliffe kümmerte sich um sie, nahm den noch unerfahren Flieger, den sie auf "Raspberry" taufte, bei sich auf.