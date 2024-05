Unfassbare Szenen nach Unfall: Mann dreht komplett durch, geht mit Kettensäge auf Polizei los

Am Montagmittag wurde der beschauliche Vorort Paisley (bei Glasgow) Schauplatz eines besonders verstörenden Vorfalls.

Auf einem weiteren Video ist zu sehen, wie der Mann offenbar von herbeigeeilten Polizisten überwältigt wird. © Facebook/Paisley Crowd/Steven Mcminn

Unmittelbar vor seiner völlig sinnlosen Attacke soll der Wüterich dem Vernehmen nach in einen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen verwickelt gewesen sein. Bilder, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen, wie ein Polizeiauto beschädigt in einer Mauer steckt.

Zeugen berichten, dass der irre Kettensägen-Mann zum Zeitpunkt des Unfalls in einem schwarzen VW-Passat unterwegs war.

Am Nachmittag bestätigte die örtliche Polizei, dass es nach einem Zusammenstoß zwischen einem haltenden Polizeiwagen und einem weiteren Auto zu einem "Zwischenfall" gekommen sei, bei der eine Waffe im Spiel war. Es bestehe keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es.

Britische Polizisten tragen in der Regel keine Schusswaffen - Nur Taser und Schlagstöcke. Wie der 27-Jährige überwältigt werden konnte, ist unklar.

Die Ermittlungen dauern an.