Während andere in ihrem Alter Party machen: 17-Jährige plant eigene Beerdigung

Eden Lewis (17) ist unheilbar krank und wird bald sterben, genießt jedoch jede Sekunde ihres Lebens. © Screenshot/Facebook/Eden Lewis

Vor etwa drei Jahren erhielt Eden die Schockdiagnose Osteosarkom im Endstadium. Ein 13 Zentimeter großer Tumor musste bereits aus ihrem rechten Oberschenkel rausoperiert werden. Der Krebs hatte sich bereits auf ihre Lunge ausgebreitet, weshalb Ärzte 40 Prozent des Organs entfernen mussten.

Eine Chemotherapie brachte keine große Besserung, Mediziner geben der jungen Waliserin höchstens ein paar Jahre. Seit April 2022 nimmt Eden lebensverlängernde Medikamente ein.

"Während ich im Krankenhaus lag und die Schule verpasste, fühlte es sich an, als wären meine Freunde erwachsen geworden. Sie haben Partys gefeiert, während ich mich übergeben musste", so Eden.

Die 17-Jährige lebt gemeinsam mit ihren Geschwistern Logan (6) und Faora (2) bei ihren Eltern Tess (39) und Cameron (39). Obwohl Eden weiß, dass sie nicht mehr lange leben wird, will sie die Gegenwart in vollen Zügen auskosten. Dafür hat die Jugendliche eine sogenannte Bucket List geschrieben. Weil das aber so "endgültig" klingt, nannte sie diese lieber "F*ck it List".

Neben Dingen wie "Glasmalerei probieren", "IKEA-Essen testen" oder "nach Schottland reisen" war eine Sache auf der Bucket List ihr größter Wunsch: Sänger Harry Styles (29) persönlich zu treffen.