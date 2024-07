Wahlschlappe für Briten-Premier und Rechtsruck auf der Insel

London (Vereinigtes Königreich) - Wahlbeben und versteckter Rechtsruck in Großbritannien : Bei der Parlamentswahl auf der Insel haben die regierenden Tories um Premier Rishi Sunak (44) eine krachende Niederlage hinnehmen müssen.

Premierminister Rishi Sunak (44) will sich voraussichtlich von der Parteispitze zurückziehen. © Darren Staples/PA Wire/dpa

Sie verloren eine Vielzahl von Sitzen an den Dauerrivalen Labour, das nun mit Parteichef Keir Starmer (61) an der Spitze das Regierungs-Ruder übernehmen wird.

Grund zur Freude gab es derweil auch bei einem alten (ungeliebten) Bekannten. Brexit-Fanatiker Nigel Farage (60) schaffte es im sage und schreibe achten Anlauf erstmals ins britische Unterhaus. Insgesamt errang seine Reform UK vier Sitze.

Das klingt auf den ersten Blick wenig, schaut man aber abseits des britischen Mehrheitswahlrechts (nur die Stimmen des Erstplatzierten zählen in den einzelnen Wahlkreisen) mal auf die Stimmanteile der Parteien, so konnten die Rechtspopulisten im zweistelligen Prozentbereich zulegen.

Während Labour und Farage also feiern konnten, entschuldigte sich Sunak am Freitag bei den Briten. "Es tut mir leid. Ich habe in diesem Job alles gegeben, aber Sie haben ein klares Signal gesendet, dass sich die Regierung des Vereinigten Königreichs verändern muss", räumte er sichtlich niedergeschlagen ein.

"Ich habe Ihren Ärger und Ihre Enttäuschung gehört und übernehme die Verantwortung." Zugleich verkündete er seinen Rückzug vom Parteivorsitz der Torries, "nicht sofort, sondern erst, wenn alles vorbereitet ist, um meinen Nachfolger zu bestimmen".