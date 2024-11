Weil Dämonen es ihm befahlen: Mann schlitzt seiner Mutter die Kehle auf und stellt sich Polizei!

England - Es waren Szenen, die an einen Horrorfilm erinnerten: Ein Mann durchtrennte mit einem Gartenmesser die Kehle seiner Mutter, lief blutüberströmt davon und stellte sich schließlich der Polizei .

Anarlyn Jones (26) hat sich selbst der Polizei gestellt und gestanden, seine Mutter getötet zu haben. (Symbolbild) © 123rf/vankok

Anarlyn Jones (26) gestand den grausamen Mord an seiner Mutter, Anna Jones (†44), der vergangenes Jahr in ihrem Haus in England geschah.

Wie The Sun berichtet, begann am vergangenen Montag der Prozess gegen ihn.

Laut der Staatsanwaltschaft wählte der damals 25-jährige Täter nach der Tat selbst den Notruf und erklärte, Dämonen hätten ihm befohlen, seine Mutter zu töten.

Angeblich habe sie ihn sogar angefleht, dies zu tun. Am Telefon sagte er auch immer wieder: "Ich habe meine Mutter getötet. Ich habe sie getötet."

Die Obduktion ergab jedoch ein anderes Bild: An den Händen und Armen der Mutter wurden zahlreiche Abwehrverletzungen festgestellt, was darauf hindeutete, dass sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte.

Später gestand Jones, am Tag des Verbrechens eine Flasche Wein getrunken zu haben, bevor er zu seiner Mutter ging. Er räumte ein, dass Alkohol ihn gewalttätig und aggressiv mache.