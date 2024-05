Zu dick für ein würdevolles Begräbnis? 317-Kilo-Mann stirbt mit nur 33 Jahren

Übergewicht hat oft mehrere Gründe. (Symbolbild) © 123rf/sfvasco

Die Ärzte gaben bis zuletzt alles. Doch Jason Holton starb nur eine Woche vor seinem 34. Geburtstag an multiplem Organversagen in einem Krankenhaus in Südengland.

Nun offenbarte Jasons Mutter Leisa (55) gegenüber der Zeitung "The Sun" den letzten Wunsch ihres geliebten Sohnes. "Jason wollte eingeäschert werden, aber es gibt Bedenken, dass er zu breit für die Kammer sein könnte", beklagt die Hinterbliebene.

"Wenn er im Sarg begraben werden muss, wird das eine Menge Geld kosten, das ich nicht habe", berichtet Mutter Leisa unter Tränen "Er bräuchte ein Doppelgrab statt eines Einzelgrabes", gibt sie zu bedenken.

Jason Begräbnis wird die Bestatter wohl vor einige Herausforderungen stellen, musste Leisa inzwischen erfahren. "Sein Gewicht ist nicht das Problem, es ist nur, dass er zu breit sein könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob er in einen Leichenwagen passen wird", sagt sie.

Nach seinem Tod im Royal Surrey County Hospital waren sechs Feuerwehrleute nötig, um Jasons Leichnam zu einem Spezial-Krankentransporter zu tragen.

Nun hofft die trauernde Mutter auf Spenden, um ihren Sohn ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. "Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich vermisse ihn unheimlich. Ich habe ihn sehr geliebt", lamentiert die Hinterbliebene.