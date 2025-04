Bade-Drama im Mittelmeer: Hai reißt Taucher in die Tiefe!

Hadera (Israel) - Es sind Szenen, die nur schwer zu ertragen sind. An einem Badestrand in Israel wurde ein Mann vor laufenden Kameras von einem Hai angefallen und unter Wasser gezogen. Die Suche nach dem Strandgast läuft auf Hochtouren.

Tragödie im Mittelmeer. Ein mehr als zwei Meter langer Hai greift einen Taucher an, zieht ihn unter die Meeresoberfläche. © Montage: @MezgAvirIL

Schon seit Tagen kommen Haie an den Mittelmeer-Strand von Hadera. Die Tiere scheinen jegliche Scheu vor Menschen verloren zu haben, lassen sich anfassen, werden von Strandgästen gefüttert. Doch am Montagnachmittag kam es dort zu einem schrecklichen Zwischenfall, berichtet "The Times of Israel".

Ein Taucher wurde von einem Hai angefallen. Schockierte Strandgäste filmten den Vorfall. Verzweifelt versuchte der Mann, dem Raubfisch zu entkommen, streckte seine Arme in die Luft. "Sie haben mich gebissen", soll der Taucher laut Zeugen immer wieder gerufen haben. Dann wird er unter Wasser gezogen. "Wir sahen drei Haie und daneben eine riesige Blutlache", sagte ein Strandgast zum Sender "Channel 12". "Plötzlich war er weg."

Es war wohl ein Unglück mit Ansage. Auf weiteren Videos, die Minuten vor dem Unglück aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie ein mehr als zwei Meter langer Hai inmitten der verblüfften Badegäste umherschwimmt. Mit seiner Schnauze stupst der Meeresräuber kleine Kinder an, niemand scheint sich daran zu stören.

Ob es sich um dasselbe Tier handelt, dass den Angriff zu verantworten hat, ist noch unklar.