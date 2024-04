Haustiere von Nachbarn getötet - Auswanderer-Familie flüchtet zurück in die Heimat!

Portugal/Großbritannien - Sie wollten im sonnigen Portugal ihr Glück finden. Doch der Start in ihr neues Leben wurde für eine Auswanderer-Familie aus Großbritannien zum Albtraum.

Einheimische sollen die Haustiere einer nach Portugal ausgewanderten Familie getötet haben. (Symbolbild) © Unsplash/sita2

Im Jahr 2016 wagten Lynn (51) und Richard Appleby-Brisco mit ihren Töchtern Yvie (10) und Emily (12) einen Neuanfang: Die britische Familie wanderte nach Portugal aus, wo sie sich ein neues, "erschwinglicheres" Leben aufbauen wollte.

Doch der Traum vom glücklichen Neustart in einem anderen Land, der im Rahmen der TV-Sendung "Our Wildest Dreams" begleitet wurde, entpuppte sich nach der anfänglichen Euphorie als wahres Desaster.

Nach acht Jahren in ihrer neuen Heimat flüchtete die Familie zurück nach Großbritannien und erhob schwere Vorwürfe gegen die Einheimischen vor Ort, die ihnen das Leben in Portugal zur Hölle gemacht hätten.

"Anfangs war unser Leben großartig, wir wollten uns integrieren, schickten unsere Mädchen in die Dorfschule, kauften einen kleinen Bauernhof am Rande des Dorfes, fingen an, die Sprache besser zu lernen", erzählte Lynn Appleby-Brisco der Daily Mail.

Doch als die Geschichte ihrer Auswanderung zwei Jahre später im Fernsehen ausgestrahlt wurde, hätten es die anderen Dorfbewohner plötzlich auf sie abgesehen: Sie seien bespuckt, als "englische Schweine" beschimpft und bedroht worden - und damit nicht genug.

Der Hass ihrer Nachbarn richtete sich auch gegen die Haustiere der vierköpfigen Familie.