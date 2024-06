Heftiger Regen erschüttert Nachbarland: Tote bei zerstörerischem Erdrutsch!

Eine Brücke im schweizerischen Visletto, die bei dem Unwetter eingestürzt ist © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

In der Gegend von Fontana im Nordwesten des Tessin hätten die Rettungskräfte zwei Leichen "in Zusammenhang mit dem Erdrutsch" gefunden, hieß es am heutigen Sonntag in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Nach einem Bericht der Lokalzeitung "La Regione" handelt es sich bei den Todesopfern um zwei Schweizer Urlauberinnen.

Seit Samstagnachmittag waren weite Teile der Schweiz von Gewittern und heftigen Regenfälle getroffen worden. Am frühen Sonntagmorgen wurden die Bewohner von Prato-Sornico und des Maggia-Tals im Tessin aufgerufen, Häuser in der Nähe des Flusses Maggia zu verlassen.

Im Ort Mogno wurden 70 Menschen aus einem Ferienlager evakuiert. Auch Campingplätze entlang des Flusses mussten Reisende nach Angaben der Kantonspolizei verlassen.

Durch das Hochwasser seien Straßen blockiert, außerdem sei eine Brücke von den Wassermassen fortgerissen worden.