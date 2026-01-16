Wie peinlich! Nach dem Antrag flüchtet sie von der Bühne
Brisbane (Australien) - Ein Heiratsantrag auf offener Bühne bleibt garantiert in Erinnerung. Doch nicht zwingend als Glücksmoment - er kann auch nach hinten losgehen ...
Diese bittere Erfahrung machte ein junger Australier am Samstag bei einem Indie-Konzert in Brisbane. Offenbar entschied er sich ganz spontan zu einem Heiratsantrag an seine Freundin.
"Wir haben Bootleg Rascal vor ungefähr zwei Jahren schon gesehen und ich dachte, sie ist unsere Lieblingsband ... also warum nicht heute", sprach der willige Bräutigam in spe nervös ins Mikro und erntete Jubel vom Publikum.
Die Aktion war mit der Band abgesprochen. Die Freundin wurde auf offener Bühne kalt erwischt.
Erst schaut sie peinlich berührt. Als der Typ auf die Knie fällt, schüttelt sie heftig mit dem Kopf. Nach einem klaren "Nein" flüchtet sie schließlich von der Bühne.
Flugs nimmt ein aufblasbares Känguru - ein Maskottchen - den gedemütigten Australier in den Arm. Ein Video der peinlichen Szene teilte die Band später auf Instagram ...
Titelfoto: Instagram/bootlegrascal, hairofthedogfest