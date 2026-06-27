Casper (†7) bekam nur Chips und Pommes zu essen: Horror-Eltern mästen Sohn, bis er 115 Kilo wiegt und stirbt

Michigan (USA) - Als am Morgen des 4. Novembers 2025 das Telefon auf einer Polizeiwache im US-Bundesstaat Michigan läutete, ahnten die Beamten nicht, welch grausames Bild sich ihnen gleich bieten würde. Damien (40) und Jessica O’Brien (41) wählten kurz zuvor den Notruf und beorderten die Polizisten zu ihrem Mietshaus.

Casper O'Brien wurde nur sieben Jahre alt. Seine Eltern fütterten den Jungen mit Chips und Pommes, bis es zu viel für das Herz des kleinen Kerls wurde. © Sharp Funeral Homes

Ihr gemeinsamer Sohn Casper sollte nicht mehr atmen. Im Haus entdeckten die Beamten den Siebenjährigen in einem provisorischen Bett, alles war verdreckt.

"Die Wohnung war absolut ekelerregend und lässt sich mit Worten kaum treffend beschreiben", gab einer der Polizisten zu Protokoll. Überall habe Müll gelegen, der Boden sei kaum zu erkennen gewesen, die Toilette im Bad stand voll mit Fäkalien.

Wie Live.com berichtet, kümmerten sich Sanitäter um den hilflosen Casper und versuchten, ihn am Leben zu erhalten. Im Krankenhaus hörte sein Herz eine Stunde nach dem Hilferuf seiner Eltern auf zu schlagen - der Junge war tot.

Zu diesem Zeitpunkt wog der Siebenjährige rund 115 Kilogramm! Mediziner führten seinen Tod auf eine Erkrankung des Herzmuskels zurück. Casper war einfach zu klein für so viel Gewicht.