Hochhaus-Komplex steht in Flammen: 36 Tote, Hunderte noch immer vermisst

Hongkong - Verheerend: In einem Hochhausblock in Hongkong ist ein massives Feuer ausgebrochen. Mindestens 36 Menschen starben im Inferno , Hunderte werden noch vermisst.

Es ist eine Katastrophe. Der Hochhauskomplex Wang Fuk Court steht in Flammen. © Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Es ist der verheerendste Brand in Hongkong seit Jahren. Nachdem am Dienstag (Ortszeit) im Gebäudekomplex Wang Fuk Court ein großes Feuer ausgebrochen ist, kämpfen die Einsatzkräfte noch immer gegen die Flammen. Inzwischen stehen sieben Wohntürme des Komplexes in Flammen. Fast 2000 Menschen leben dort, viele von ihnen sollen Senioren sein.

Mindestens 36 kamen ums Leben, berichtet "China South Morning Post" unter Berufung auf Behörden. 29 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. 279 Menschen werden vermisst.

Noch immer sollen mehrere Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen sein. Die Einsatzkräfte arbeiten gegen die Zeit.

Nach allem was bekannt ist, brach das Feuer am Dienstag kurz vor 15 Uhr (Ortszeit) in einem der acht Hochhäuser der Anlage aus. Rasend schnell erfassten die Flammen ein Bambusgerüst und griffen dann auf benachbarte Häuser über. Das Styropor, das offenbar als Dämmung verwendet wurde, fachte das Feuer weiter an, hieß es von der örtlichen Feuerwehr.

Aufnahmen vom Unglücksort zeigen dramatische Szenen: Die Häuser stehen komplett in Flammen, das Feuer hat sich über die gesamte Fassade ausgebreitet. Eine riesige Rauchsäule thront bedrohlich über dem Komplex im Stadtteil Tai Po.