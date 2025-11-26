Hochhaus-Komplex steht in Flammen: 36 Tote, Hunderte noch immer vermisst
Hongkong - Verheerend: In einem Hochhausblock in Hongkong ist ein massives Feuer ausgebrochen. Mindestens 36 Menschen starben im Inferno, Hunderte werden noch vermisst.
Es ist der verheerendste Brand in Hongkong seit Jahren. Nachdem am Dienstag (Ortszeit) im Gebäudekomplex Wang Fuk Court ein großes Feuer ausgebrochen ist, kämpfen die Einsatzkräfte noch immer gegen die Flammen. Inzwischen stehen sieben Wohntürme des Komplexes in Flammen. Fast 2000 Menschen leben dort, viele von ihnen sollen Senioren sein.
Mindestens 36 kamen ums Leben, berichtet "China South Morning Post" unter Berufung auf Behörden. 29 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. 279 Menschen werden vermisst.
Noch immer sollen mehrere Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen sein. Die Einsatzkräfte arbeiten gegen die Zeit.
Nach allem was bekannt ist, brach das Feuer am Dienstag kurz vor 15 Uhr (Ortszeit) in einem der acht Hochhäuser der Anlage aus. Rasend schnell erfassten die Flammen ein Bambusgerüst und griffen dann auf benachbarte Häuser über. Das Styropor, das offenbar als Dämmung verwendet wurde, fachte das Feuer weiter an, hieß es von der örtlichen Feuerwehr.
Aufnahmen vom Unglücksort zeigen dramatische Szenen: Die Häuser stehen komplett in Flammen, das Feuer hat sich über die gesamte Fassade ausgebreitet. Eine riesige Rauchsäule thront bedrohlich über dem Komplex im Stadtteil Tai Po.
Inferno in Hongkong: Hunderte noch immer vermisst
Die Löscharbeiten gestalten sich als äußerst komplex. Das Gelände ist dich bebaut, die Einsatzkräfte haben Mühe ihre Ausrüstung in Position zu bringen.
Inzwischen gehen Trupps unter vollem Atemschutz von Stockwerk zu Stockwerk, sagte Feuerwehrchef Andy Yeung zu SCMP. "Wir machen Fortschritte und hoffen, dass wir jede Etage so schnell wie möglich räumen können". 888 Feuerwehrleute seien vor Ort.
Viele Menschen stehen jetzt ohne Bleibe da. Mehr als 900 Anwohner kamen in Notunterkünften unter, teilte John Lee, der Staatschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, mit.
Der Einsatz geht weiter, ein Ende des Infernos ist noch nicht in Sicht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Zuletzt wurden umfangreiche Bauarbeiten an den Türmen durchgeführt.
Titelfoto: Montage: Screenshot: Weibo, Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa