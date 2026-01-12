Horror-Fund: Fünf menschliche Köpfe an Touri-Strand entdeckt
Puerto López (Ecuador) - An einem beliebten Ausflugsziel für Touristen sind fünf menschliche Köpfe gefunden worden - aufgehängt an einer Art Pranger.
Darauf steht eine Drohung: "Die Stadt gehört uns. Wenn ihr weiterhin Fischer ausraubt und Impfkarten verlangt - wir haben euch bereits identifiziert."
Mit "Impfkarten" sind in diesem Fall Schutzgelder gemeint.
Die Polizei geht von einem Konflikt zwischen Banden um die Kontrolle von Drogenschmuggel-Routen aus, schreibt Daily Mail.
Entdeckt wurde die Gruselszene am Sonntag. Erst im Dezember wurden am Strand mehrere Menschen tot aufgefunden, die mutmaßlich im Rahmen eines Bandenkonflikts getötet worden waren.
Eigentlich ist der Strand auch bei Urlaubern beliebt, um Wale zu beobachten.
Gegen die ausufernde Bandengewalt in Ecuador verhängte Präsident Daniel Noboa (38) bereits den Ausnahmezustand. Trotzdem erreichte die Zahl der Tötungsdelikte (über 9000 in 2025) zuletzt ein Rekordhoch.
Titelfoto: Foto: Arabsalam, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0